Поступок мужчины поразил пользователей сети, также его лично поблагодарил заместитель министра внутренних дел.

Спасатель из Киева стал настоящим "героем дня" благодаря своему трогательному поступку. Во время эвакуации пожарный выносил из охваченного огнем дома маленького ребенка, он отдал ему свою кислородную маску.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Добрый поступок спасателя сняли на видео во время пожара в Киеве, который произошел в новостройке "Нивки Парк". Пожарные эвакуировали более 30 человек, среди них был младенец, которого вынес на улицу Александр Гвоздик. Спасатель отдал маленькой девочке свою кислородную маску.

Его поступок попал на видео. Ролик быстро стал "вирусным", пользователи были поражены тем, что спасатель решил отдать свою маску ребенку. Пожарный осторожно приложил к лицу младенца маску, благодаря чему маленькая девочка смогла дышать в дыму.

Читайте также"Кричали и просили, чтобы пропустили": в Одессе патруль доставил мальчика в больницу и спас жизньЗаместитель министра внутренних дел Евгений Енин также решил отметить поступок спасателя. Он позвонил пожарному по видео и поблагодарил за его отзывчивость и самопожертвование. Впоследствии Енин опубликовал разговор со спасателем на своей странице в Facebook.

Пожарный рассказал заместителю министра, что ему, конечно, было трудно дышать без маски. Однако он работает уже давно, поэтому знает, как держаться без кислорода в таких условиях.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в киевском парке прохожий героически спас ребенка, которая тонула. Его поступок попал на видео.

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Автор: Полина Кузенко