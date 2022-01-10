Матери ребенка всего 16 лет.

Отцу ребенка, которого родила 16-летняя девочка на Закарпатье, грозит тюремное заключение.

В сюжете ТСН рассказали детали этой истории.

Напомним, 7 января женщина сообщила медикам, что нашла в коробке на помойке младенца. Врачам ситуация показалась странной, поэтому они вызвали на место полицию. Выяснилось, что женщина придумала эту историю, чтобы скрыть беременность 16-летней дочери.

37-летняя мать роженицы лишь через два часа расспросов призналась полицейским, что ребенка родила ее дочь.

Читайте такжеВ "Эпицентре" нашли книги Гитлера: "подарочный набор" продается еще и по скидке (фото)Соседи же говорят, что давно уже заметили, как беременная девушка прячется от людей.

Сейчас 16-летняя мать вместе с ребенком находятся в родильном отделении Иршавской больницы. Девочку назвали Марийкой.

"На учете эта роженица не состояла, ничего о ней не известно было, что она беременна. Мать это скрывала", - рассказал акушер-гинеколог Антон Горзов.

Девочку в больнице посещает 22-летний отец ребенка. В полиции уже открыли уголовное производство за сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости: