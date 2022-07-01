Россияне отдали Украине только одну женщину-военнослужащую.

Во время масштабного обмена пленными в Украину вернулась только одна защитница Мариуполя.

Об этом в видеообращении сообщил временный исполняющий обязанности командира полка "Азов" майор Никита Надточий.

"29 июня состоялся первый обмен военнопленных РФ на бойцов украинской армии. Благодаря работе Главного управления разведки домой вернулись первые "азовцы". Всего было обменяно 144 военнослужащих, среди 95 - защитники "Азовстали". Из всего этого списка на обмен была подана только 1 женщина-военнослужащая. На данный момент там остается очень много женщин, медиков, которые выполняли боевые задачи на территории гарнизона "Мариуполь", - отметил он.

Надточий также отметил, что все бойцы, вернувшиеся из плена, нуждаются в лечении и реабилитации.

"Это все-лишь первые шаги очень трудного пути. Мы должны сделать все необходимое, чтобы вернуть наших бойцов домой", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня состоялся крупнейший обмен пленными: 144 защитника, в том числе "азовцы", вернулись домой. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, самому молодому – 19.

Жена защитника "Азовстали", который еще находится в плену, Наталья Зарицкая сообщила, что у военных, вернувшихся домой тяжелые ранения (ампутации рук, отсутствие зрения, осколочные ранения обеих стоп, огнестрельное ранение грудной клетки, тяжелые ожоги и др).

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с Мариупольского завода "Азовсталь".

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