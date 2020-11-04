Украинец посвятил победу в суде всем погибшим защитникам страны.

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив в первой после своего освобождения речи заявил, что победа в суде - это память о всех погибших защитниках Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также Маркив упомянул и о российских пропагандистах.

"Это чрезвычайное событие. Моим осуждением было показано, что кремлевской пропаганде нет предела, но справедливость существует. Эта победа в суде – это память о всех погибших защитниках Украины", - отметил он.

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Марков также сообщил о намерении надеть форму Нацгвардии.

"Я военнослужащий, для меня достоинство и дисциплина имеет огромное значение. Я брал пример с генерала Кульчицкого. Мне выпала огромная честь быть с ним знакомым, это генерал с сердцем солдата, настоящий патриот. Когда мы завершали подготовку, весной 2014 года, она не была слишком серьезной, однако у нас был боевой дух и патриотизм. Мы смогли передать его своим собратьям. И сегодня мы вновь доказали, что можем противостоять одной из сильнейших армий мира", - считает украинец.

Дело Маркива в Италии: подробности

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

12 сентября стало известно, что адвокаты Маркива подали в Апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.

1 октября Апелляционный суд Милана постановил сделать новый перевод допросов и разговоров Маркива в связи с тем, что переводчик, которая переводила эти его показания, отказалась от своего перевода.

15 октября в Милане состоялось третье заседание апелляционного суда, на котором уже заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера.

24 октября состоялось четвертое апелляционное заседание, во время которого его адвокаты предоставили веские доказательства его невиновности.

3 ноября Апелляционный суд оправдал Маркива. Позже он вышел на свободу.

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Автор: Юрий Годован