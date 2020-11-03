Суд полностью оправдал украинца.

Боец Нагцвардии Виталий Маркив вышел на свободу в Италии после решения суда.

Об этом сообщила в Facebook омбудсмен Людмила Денисова.

Судя по трансляции в соцсетях, вместе с Маркивым находятся глава МВД Арсен Аваков, его родные и адвокаты. Украинец вышел на свободу, завернувшись в украинский флаг. В первые минуты он сделал фото на память.

Маркив на свободе: видео и фото

Дело Маркива в Италии: подробности

Заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого, старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и русского переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года под Славянском.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидалось весной 2020 года. Однако начало апелляционного процесса было заблокировано из-за пандемии COVID-19.

12 сентября стало известно, что адвокаты Маркива подали в Апелляционный суд присяжных Милана новые оправдательные доказательства.

1 октября Апелляционный суд Милана постановил сделать новый перевод допросов и разговоров Маркива в связи с тем, что переводчик, которая переводила эти его показания, отказалась от своего перевода.

15 октября в Милане состоялось третье заседание апелляционного суда, на котором уже заслушали выводы исследования относительно разговора Маркива с сокамерником о гибели итальянского репортера.

24 октября состоялось четвертое апелляционное заседание, во время которого его адвокаты предоставили веские доказательства его невиновности.

3 ноября апелляционный суд оправдал Маркива.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован