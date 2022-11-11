Сегодня уже можно делать предзаказ, а саму марку презентуют в декабре непосредственно в Херсоне.

"Укрпочта" объявила о запуске новой почтовой марки "Херсон - это Украина".

Это первая марка, которая посвящена городу-герою, сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram-канале.

"И хотя официально еще не объявлено об освобождении Херсона, по старой доброй традиции, начатой еще с кораблем, – иногда марки выходят на несколько дней раньше события. Потому что в "Укрпочте" точно знают, что наши военные – самые лучшие, а деоккупация, то лишь вопрос времени", - подчеркнул Смелянский.

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По его словам, на новой почтовой марке можно будет увидеть один из символов Херсонщины - арбуз с дополнительными художественными сюжетами.

Кроме того, он добавил, что к марке выпустят конверт, на котором будет изображено, как украинский солдат "вкладывает ломтик арбузика". Также будет выпущена открытка "Херсон - это Украина".

"Сегодня стартует предзаказ, а саму марку мы обязательно запустим непосредственно в Херсоне в декабре. Может, я сделаю это как и. о. директора Херсонской дирекции, хотя, зная нашу команду и скорость возобновления работы "Укрпочты", это вряд ли, потому что мы возобновим там свою работу значительно раньше)", - заявил Смелянский.

Гендиректор "Укрпочты" отметил, что забронировать заказ можно по ссылке – https://postmark.ukrposhta.ua/.

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