Яхтсмены Юрий Хомич и Владимир Дьяченко добрались домой через 11 дней после освобождения из СИЗО.

Двое украинских граждан Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которым ранее в этом месяце отменили четырехлетнее заключение в Грузии, вернулись в Украину.

Об этом сообщило посольство Украины в Грузии в соцсети Facebook.

"Сегодня Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, которые 19 июля 2021 года благодаря договоренности между лидерами Украины и Грузии были освобождены из-за решетки, наконец добрались домой", — говорится в сообщении.

Дипломаты также опубликовали видео со встречи украинских яхтсменов:

Задержание украинцев Хомича и Дьяченко в Грузии

В конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, на борту которой находились граждане Украины Юрий Хомич и Владимир Дьяченко, а также гражданин Грузии Михаил Батурин.

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19 июля, перед визитом президента Украины Владимира Зеленского, стало известно, что Грузия освободила украинцев.

Как сообщал УНИАН, ранее в этом месяце в Турции задержали судно из более 20 украинскими гражданами, четырех украинцев арестовали.

Автор: Виталий Саенко