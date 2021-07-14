Украинцев Юрия Хомича и Владимира Дьяченко обвинили в незаконном пересечении грузинской границы.

Министерство иностранных дел Украины призывает Грузию пересмотреть решение об осуждении к четырем годам лишения свободы двух украинских граждан Юрия Хомича и Владимира Дьяченко.

Об этом говорится в заявлении спикера МИД Украины Олега Николенко.

"14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Они якобы совершили преступление, предусмотренное Уголовным кодексом Грузии. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы", - говорится в заявлении.

В связи с этим в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Грузии в Украине.

"Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, украинская сторона считает его несправедливым и таким, который не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии", - отмечается в заявлении.

В то же время, как сказано в заявлении Николенко, "не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины".

Кроме того, спикер заверил, что МИД и Посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будут принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии.

Задержание двух украинцев в Грузии

В конце ноября 2020 грузинские пограничники задержали яхту, на борту которой находились два гражданина Украины Дяченко и Хомич и гражданин Грузии Михаил Батурин.

Ранее в МИД Украины заявляли, что этот вопрос находится среди основных приоритетов работы украинского посольства в Тбилиси.

Также в МИД призвали органы власти Грузии к быстрому и беспристрастному рассмотрению этого дела, изменения меры пресечения и освобождения украинцев.

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Автор: Виталий Саенко