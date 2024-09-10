Число тех украинцев, у кого был статус временной защиты в Германии, стремительно уменьшилось.

В Германии больше 200 тысяч украинцев потеряли статус временной защиты, начиная с июля 2024 года. Количество украинцев в Германии сократилось с 1,37 млн до 1,11 млн человек со статусом временной защиты.

Статус некоторых лиц в реестрах перестал быть действительным, поскольку граждане либо получили другой статус защиты, либо окончательно покинули страну, сообщает Евростат.

Общее количество граждан, выехавших в Европейский Союз от начала полномасштабной войны, составляет около 4,12 млн.

Видео дня

По данным статистической организации, в Германии украинских беженцев до сих пор больше, чем в любой другой стране в мире. На втором месте находится Польша, там наших граждан 976 205 тысяч (23,7% от общего количества в Европе), и на третьем — Чехия (369 тыс. человек).

С конца июня 2024 года наблюдается увеличение украинских граждан в Польше, куда прибыло еще 10 430 человек; в Чехии — +8 834; в Румынии — +4 250.

Исходя из статистики, самое большое количество украинских беженцев по соотношению к местным жителям наблюдается в Чехии, Литве и Польше. На 1000 граждан в этих странах приходится около 26-33 получателей временной защиты.

Почти половину беженцев в европейских странах составляют взрослые женщины (45,3%), далее следуют дети (32,4%) и взрослые мужчины (22,4%).

Украинские беженцы в Европе

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что власти Шотландии резко начали экономить на беженцах из Украины. Теперь нашим гражданам нужно будет платить за обед 3 фунта стерлингов, хотя раньше это было абсолютно бесплатно.

Кроме того, украинцы в Австрии не могут найти работу, несмотря на свободный доступ к рынку труда. Основными проблемами в трудоустройстве являются отсутствие должных знаний немецкого языка и необходимость ухаживать за детьми при нехватке мест в детсадах.

Вас также могут заинтересовать новости: