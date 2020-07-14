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Опубликованный мэром Умани документ МИД не означает отмену паломничества хасидов - ОЕОУ

13:03, 14 июля 2020
Общество
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В ОЕОУ говорят об отсутствии официального запрета на паломничество брацлавских хасидов в Умань / фото mvs.gov.ua

Документ Министерства иностранных дел №650/13-840-1815 от 10 июля, который обнародовал мэр Умани, не означает официального запрета на паломничество брацлавских хасидов в Умань для празднования Рош а-Шана.

Об этом УНИАН сообщили в Объединённой еврейской общине Украины.

В ОЕОУ отметили, что в документе идет речь лишь о выводах, сделанных на межведомственном совещании, участники которого сошлись во мнении, что традиционный формат паломничества невозможен из-за текущей эпидемиологической ситуации как в Украине, так и в Израиле.

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При этом Объединённая еврейская община Украины ожидает официальной позиции украинской стороны по этому вопросу, к которой в организации отнесутся с уважением и пониманием. Позиция Украины должна быть объективной и учитывать  эпидситуацию в обоих государствах. 

ОЕОУ призывает не вмешивать в эту ситуацию тему антисемитизма: не обвинять украинскую сторону в антисемитских действиях, и не обвинять паломников в желании совершать паломничество. 

В Объединённой еврейской общине Украины подчеркнули, что жизнь и здоровье являются высшими ценностями, поэтому в приоритете должно быть выполнение официальных постановлений Кабмина.

Ранее мэр Умани Александр Цебрий опубликовал документ МИД, в котором говорится, что в этом году прибытие десятков тысяч хасидов в Умань для участия в празднике Рош-ха-Шана в традиционном формате "не представляется возможным" из-за коронавируса. 

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