Несмотря на все ужасы, которые сопровождают украинцев каждый день, начиная с 24 февраля, дополнительно объяснять необходимость делать все ради победы нужды нет. Складывается впечатление, что сверхвысокий уровень самоорганизованности в критических условиях предусмотрен еще "заводскими настройками" украинского генома. Собственно, каждый из нас стал гражданской или военной шестерней механизма, работающего для получения первенства в освободительных соревнованиях.

Визуализация достижений гражданского населения становится еще ярче, когда приходит понимание, что цена испеченной и проданной буханки является ценой патрона, пуля из которого обречена навсегда остановить хищный ход мыслей захватчика. Следовательно, осознание важнейшей роли результатов труда не требует излишнего стимулирования, хотя и воспринимается каждой фиброй украинской души на фоне жутких завываний сирены.

Каждый из нас стал гражданской или военной шестерней механизма, работающего для получения первенства в освободительных соревнованиях

Конечно в условиях военного положения все участники рынка труда так или иначе испытывают на себе трудности, связанные с активными боевыми действиями на территории Украины. Это касается и работников, и работодателей. Поэтому влияние современных реалий на юридически и морально устаревшее (даже по меркам мирного времени) трудовое законодательство стало весомой причиной для его усовершенствования и приведения в соответствие с вызовами военного положения.

Сейчас на подпись президента Украины ожидает новорожденный в муках народных депутатов законопроект №7251 от 05.04.2022 "О внесении изменений к некоторых законов Украины относительно оптимизации трудовых отношений". И из анализа законопроекта усматривается, что он отнюдь не о защите прав наемных работников.

Точнее о них не забыли, но складывается впечатление, что лишь во избежание справедливо возмущенного вопроса: "А мы?!".

Однако, указанное не является безусловным основанием для сокрушительной критики данной законодательной инициативы, поскольку положения законопроекта действительно производят впечатление акта, направленного несколько оптимизировать трудовые отношения и свести к минимуму их иногда чрезмерный формализм. Его устранение предполагается осуществлять в частности внедрением электронного документооборота между работником и работодателем. Указанное, конечно, не является "изобретением" того транспорта, на который в связи с ценами на топливо все чаще поглядывают украинцы, но уже что-то.

Также предлагается расширить перечень оснований для увольнения работников. Однако негативное содержание термина "увольнение" нивелируется вполне логичными причинами такого шага. Так, указанный перечень дополняется такими основаниями, как: смерть работодателя, зарегистрированного как физическое лицо-предприниматель, смерть работника, отсутствия работника и связи с ним в течение четырех месяцев, а также уничтожение в результате боевых действий мощностей производства или месту осуществления хозяйственной деятельности.

Изменения претерпевают также и отпуска и связанные с ними денежные компенсации. Теперь работник не сможет перевести денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в случае его перевода на другое предприятие. За мобилизованными не будут сохранять основной отпуск в период военной службы, заработная плата за работниками данной категории также не будет сохраняться. Вместе с этим, денежные выплаты и отпуска будут предоставляться в соответствии с положениями Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Не стоит рассчитывать и на дополнительные отпуска, в частности, которые предоставляются в связи с уходом за детьми (кроме декретного отпуска, его законотворцы оставили).

Человеческий ресурс не безграничен. И единственное, без чего никакой бизнес априори существовать не может - люди

Работникам критической инфраструктуры - приготовиться: в случае необходимости, рабочее время могут повысить до 60 часов в неделю. Однако время уже показало, что работники критической инфраструктуры, в частности медицинские работники и спасатели, к сожалению, работают сверхурочно и без законодательного закрепления.

Конечно, такие изменения не вызывают радостной дрожи в груди, а совсем наоборот. Однако, не стоит забывать, что такие положения будут действовать только до конца военного положения. Поэтому его продолжительность существенно зависит и от мобилизации собственного, внутреннего ресурса, поскольку такие шаги направляются на сохранение национальной экономики. Единственное, на что остается надеяться в таких условиях – вера в осознание законодателей о необходимости дальнейшей "оптимизации" трудовых отношений с учетом прав и интересов работников.

Человеческий ресурс не безграничен. И единственное, без чего никакой бизнес априори существовать не может – люди.

Владимир Пищида, адвокат юридической компании Investment Service Ukraine