"Оптима" – это уникальная для Украины, первая полностью дистанционная школа. Более 11 000 украинских школьников и их родителей в "Оптиме" убедились, что обучение может быть не только эффективным, но и по-настоящему интересным.

По результатам ее выпускников на ЗНО 2020 она входит в 50 лучших школ Украины и ТОП 25 в Киеве. Но останавливаться на достигнутом "Оптима" не собирается! Для своих учеников здесь готовят огромный пакет обновлений учебных материалов текстового, видео и другого контента.

"Оптима": школа нового типа

С первых уроков становится очевидным комплексный подход к дистанционному обучению. С помощью собственной образовательной платформы в "Оптиме" дети получают все учебные материалы, смотрят лекции, выполняют интерактивные домашние задания и упражнения, а родители и преподаватели могут в реальном времени увидеть успехи ребенка.

Для каждого ученика школа формирует индивидуальную программу с учетом его особенностей, темпа в обучении и расписание. Все это позволяет уделить ребенку столько времени по каждой теме, сколько потребуется для 100-процентного освоения школьной программы без пробелов.

Значительный акцент "Оптима" делает на мотивации учащихся уже с первых классов. Преподаватели стремятся заинтересовать детей новыми знаниями, показать обучения по-настоящему интересным. В этом учителям помогают авторские методики преподавания, интерактивные анимированные уроки, яркие мультимедийные лекции и обучающие игры. Образовательный контент постоянно дополняется, а к сентябрю 2021 готовится принципиальное обновление всех материалов, будут вводиться новые опции и функциональные возможности. Дети и их родители смогут оценить новую "Оптиму" уже летом, заказав бесплатный демодоступ сроком на 7 дней.

Будущее образования наступает сегодня

Невероятными темпами меняется мир сегодня, формируются новые вызовы, новые проблемы, новые вопросы. Тот уровень образования, который получали родители, уже серьезно отстает от требований завтрашнего дня.

Это значит, что и школьному образованию нельзя оставаться на месте, сокращать учебные часы по базовым, фундаментальным предметам. Оптимальное решение – расширение школьной программы, использование максимально эффективных методик и средств обучения.

Уже в 2021 году учащихся "Оптимы" ждут:

лучшая платформа для изучения английского языка Oxford Learn – отныне с 1 класса;

углубленный физико-математический класс для больших возможностей реализации учащихся;

комплексный IT-класс и основы современного программирования как введение в будущую профессию;

программа "Smart Kids", передовые и авторские методики обучения для начальной школы;

лучшие мультимедийные лекции, интерактивные упражнения, множество новых видеоматериалов;

возможность одновременно учиться в одной из школ США и открыть для себя новые горизонты будущего;

интересные коллективные задачи, проектные работы, секции, кружки, совместные походы и экскурсии,

главное – новые уроки с современным авторским наполнением, которое будет способствовать эффективному усвоению школьной программы.

Абсолютно обновленная школа версии 2.0 – это новые возможности для всех детей, независимо от места их проживания и предыдущих оценок. "Оптима" – это школа, где каждый учебный год становится интереснее и продуктивнее, где ребенок открывает для себя множество возможностей!

Качественное образование ждет вас! Заходите на сайт дистанционной школы "Оптима" и выбирайте учебный пакет, который вам подходит или обращайтесь в контакт-центр по телефонам: +38 067 3339187, +38 099 3339187.

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Автор: Иван Бойко