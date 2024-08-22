Поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социсследований. При чем поддерживают ее все возрастные категории.

Если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил сегодня, то абсолютное большинство украинцев (85%) поддержали бы независимость.

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Отмечается, что за независимость Украины проголосовала бы как молодежь (85%), так и старшее поколение в возрасте 60 лет и старше (83%), а также жители как городов (86%), так и сельской местности (84,5%).

Больше всего тех, кто поддержал бы независимость, - на Западе нашей страны (93%), но в Центре так проголосовали бы 87%, на Востоке - 78%, на Юге - 72%. Против были бы лишь 2% респондентов в целом по стране, причем на Западе таких было бы критически меньше 1%, а на Востоке - около 4%.

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"Поддержка независимости продолжает оставаться на историческом максимуме за последние 23 года социологических исследований. Выше этот показатель был только в августе 2022 г. - 87,5%", - отмечают социологи.

В то же время 76% украинцев убеждены, что россияне не воспринимают Украину как независимое суверенное государство. Причем такие оценки преобладают среди всех социально-демографических групп респондентов, независимо от их возраста, пола, типа населенного пункта, уровня образования и доходов.

В региональном разрезе мнение о том, что россияне не воспринимают Украину как независимое и суверенное государство, так же доминирует во всех макрорегионах, однако показатели несколько отличаются. Так, больше всего это убеждение распространено в Центре (80,5%) и на Западе (78%) и несколько реже упоминается на Юге (72%) и Востоке (66%), хотя и там составляет абсолютное большинство.

Также в результатах опроса отмечается, что положительных оценок направления, в котором в целом развиваются события в Украине, за последний год стало меньше: сейчас 40% украинцев считают, что события развиваются в правильном направлении (было 49% в 2023 году), тогда как 37% считают это направление неправильным. Мужчины несколько чаще женщин оценивают направление развития как правильное, а вот среди женщин более выражена неопределенность.

Кроме того, отмечается, что абсолютное большинство респондентов хочет строить свою будущую жизнь в Украине (86%), причем основная часть среди них демонстрирует однозначную настроенность оставаться в Украине (59%).

Такое желание превалирует среди людей с разным уровнем достатка и во всех возрастных группах. Впрочем, с возрастом настроенность оставаться в Украине растет. Так, если среди молодежи строить будущее в Украине хотят 74%, среди респондентов 30-39 лет - уже 81%, 40-49 лет - 87%, 50-59 лет - 90%, и среди самой старшей группы - 93%.

*** Общенациональный опрос был проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 8 по 15 августа.

Опрос методом face-to-face проводился в 22 областях и городе Киеве (в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях - только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины, и на которых не ведутся боевые действия).

Опрошено было 2 тыс. 17 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.

Другие опросы украинцев

Согласно результатам общенационального телефонного опроса Национального демократического института и Киевского международного института социологии, более половины опрошенных граждан Украины поддерживают переговоры с Россией, но без сдачи ни одной части украинских территорий.

В частности, 57% опрошенных украинцев считают, что Украина должна вступать в переговоры с Россией для попытки достичь мира, а 38% - что не должна. Еще 5% затруднились ответить.

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