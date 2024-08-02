77% украинцев ожидают, что Украина вступит в НАТО и ЕС до 2030 года, - опрос

Большинство украинцев считает, что процесс вступления в ЕС займет не менее 2 лет.

Более 70% украинцев ожидают, что к 2030 году Украина станет членом Евросоюза и Североатлантического альянса, свидетельствуют результаты опроса КМИС в рамках исследования НДИ.

В частности, 90% респондентов заявили о своем желании, чтобы Украина стала членом ЕС. Что касается аналогичного вопроса по НАТО, то этот показатель немного меньше - 84%.

"Причем желание вступления в ЕС стабильно в течение последних двух лет, а желание вступления в НАТО выросло с 73% в 2022 году. Впрочем, украинцы понимают, что этот процесс будет длительным", - отметили в КМИС. Видео дня

В частности, по данным опроса, 70% украинцев прогнозируют, что для вступления в ЕС понадобится не менее двух лет, и столько же процентов считают, что понадобится не менее двух лет для вступления в НАТО.

Также, у украинцев спросили, как они относятся к заключению мира с Россией, отказавшись от членства в НАТО или ЕС как цену за мир. 74% и 76% соответственно отвергли вариант такого российского требования.

Другие опросы

Ранее Национальный Демократический Институт и Киевский международный институт социологии также провели опрос относительно мнения украинцев относительно наиболее коррумпированных государственных органов. По мнению опрошенных граждан Украины, наиболее коррумпированными в государстве является таможня, Верховная Рада и правительство.

Также, у украинцев спросили, кто по их мнению наиболее эффективно борется с коррупцией в Украине. 40% считают, что борьбу с коррупцией ведут украинские граждане, 37% - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), 30% - Национальная полиция Украины.

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