Она регулярно использует подконтрольные телеграмм-каналы для сбора донатов на нужды российских оккупационных войск.

Коллаборантку Юлию Лозанову, которая одной из первых начала оправдывать российских оккупантов в подрыве Каховской гидроэлектростанции, заочно приговорен к 11 годам заключения.

Как отмечается в сообщении на сайте Службы безопасности Украины, Лозанова, которая более известна под псевдонимом Юлия Витязева, скрывается от правосудия в России.

"Еще в 2015 году она переехала из Украины в Москву, где начала публично распространять фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве. С начала полномасштабного вторжения РФ она постоянно выступала за поддержку российских захватчиков, о чем заявляла в многочисленных эфирах на телеканале "Соловьев Live", - отметили в СБУ.

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Кроме того, коллаборантка стала "обозревательницей" оккупационного информагентства "News Front", которое создали во временно оккупированном Крыму.

"Установлено, что именно Лозанова одной из первых начала оправдывать рашистов в подрыве Каховской ГЭС. Также она регулярно использует подконтрольные телеграмм-каналы для сбора донатов на нужды оккупационных группировок РФ, которые воюют против Украины", - отмечается в сообщении.

Так, на основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Лозанову виновной по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Ей назначено заочно 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Продолжаются комплексные мероприятия для физического задержания и привлечения злоумышленницы к ответственности за преступления против Украины.

Дело Витязевой - детали

В июне СБУ отмечала, что блогерцы из Одессы Лозановой грозит до 12 лет заключения.

В службе отметили, что именно она 6 июня одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС. Для этого женщина опубликовала соответствующие сообщения на собственном Телеграм-канале, который насчитывает почти 100 тыс. подписчиков.

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