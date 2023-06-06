Юлия Лозанова (Витязева) Telegram-канале с почти 100-тысячной аудиторией оправдывает и поддерживает российскую агрессию.

До 12 лет заключения грозит прокремлевской блогерше из Одессы Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева, которая сбежала в Москву и поддерживает оккупантов.

Как сообщает Служба безопасности Украины, еще в 2015 году она переехала из Одессы в Москву, где начала активно распространять фейки об общественно-политической ситуации в Украине, антиукраинские сообщения, а также оправдывать действия оккупантов.

В частности, после начала полномасштабного вторжения России в Украину блогерша публично поддерживала вооруженную агрессию РФ.

Видео дня

"Именно она 6 июня 2023 года одной из первых начала активно оправдывать российских оккупантов за подрыв ими Каховской ГЭС. Для этого Московская блогерша опубликовала соответствующие сообщения на собственном Телеграм-канале, который насчитывает почти 100 тыс. подписчиков", - рассказали в СБУ.

Кроме того, по данным правоохранителей, Витязева регулярно распространяет антиукраинский контент в эфирах российского канала "Соловьев.live " и занимается сбором денег для нужд оккупационных группировок РФ.

Следователи сообщили блогерке о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 6 ст. 111-1 ("коллаборационная деятельность") и ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 ("оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников").

По этим статьям Витязевой грозит до 12 лет тюрьмы.

В то же время, в офисе генпрокурора, уточнили, что подозреваемая является соучредителем одного из крупнейших пропагандистских Telegram-каналов в РФ, вероятно, имея в виду "Соловьев.live".

Кроме того, блогерша систематически публично выступает на российских пропагандистских каналах, где отрицает оккупацию Украины и прославляет власти РФ.

Пророссийские блогеры

Недавно в Киеве задержали пророссийского блогера, который публиковал в соцсетях пропагандистские сообщения и призвал к провокациям в Киево-Печерской лавре.

В своих видео в TikTok мужчина оправдывал российскую агрессию, пытаясь снять ответственность с РФ за полномасштабную войну в Украине, и обвинял во всем "сатанинскую мафию".

Вас также могут заинтересовать новости: