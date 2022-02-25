Поставки будут происходить в сверхсложных условиях безопасности.

ООН направит гуманитарную помощь Украине.

Об этом было договорено во время разговора государственного секретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря ООН Антонио Гуттереша, сообщается в Twitter.

По словам Блинкена, международное сообщество сосредоточено на насущных гуманитарных потребностях Украины после в ответ на намеренное, неспровоцированное и неоправданное нападение России.

Блинкен поблагодарил ООН за то, что помощь будет оказана, несмотря на чрезвычайно опасные и сложные обстоятельства.

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