Владимир Федорович помогал защищать город от российских оккупантов.

Житель Чернигова прятал в своем подвале от российских бомбардировок целую семью. Мужчина с охотничьим ружьем в руках помогал защищать город от оккупантов.

Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

5 марта над Черниговом сбили самолет российской армии. Отмечается, что местные жители услышали гул самолета и несколько мужчин, в том числе и Владимир Федорович, обстреляли его из ружей.

"Я из своего, парни из своего, и оно ух - и упало", - вспоминает мужчина.

В качестве трофея он взял себе на память кусок от самолета.

Кроме того, мужчина помогал украинским военным и жителям города, когда шли бои за город. Так, он прятал в подвале от российских бомбардировок целую семью.

"В подвале были ребенок, мать и отец, теща, свекор... Может шесть, может восемь человек", - со слезами на глазах вспоминает Владимир Федорович.

По его словам, он бы и сейчас пошел в армию, если бы позволил возраст.

"Я бы сегодня пошел! Пешком! На карачках бы полез!" – подытожил мужчина.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывали военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и били по мирным жителям. Одним из городов, который попал под удар, стал Чернигов.

В начале апреля ВСУ освободили Черниговщину от оккупантов. Сейчас проходит разминирование территорий региона, которые были временно захвачены. Угроза ракетных ударов по области сохраняется.

В результате действий россиян почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Масштаб разрушений в Черниговской области достаточно велик, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

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