К счастью, обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты продолжают обстрелы пограничных территорий в Черниговской и Сумской областях. На этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших.

Об ударах сообщила Государственная пограничная служба Украины в своем официальном Telegram-канале.

Враг совершил восемь обстрелов из миномета калибра 120 миллиметров. Воронки от ударов можно увидеть на фото, которыми поделилась Госпогранслужба. Эти бомбардировки не сравнить с крылатыми ракетами и даже артиллерией, но в асфальте мины оставляют дыру.

По данными ГПСУ, на протяжении прошлой ночи также фиксировались единичные неприцельные удары по приграничным территориям Черниговщины и Сумщины. Пострадавших в результате всех обстрелов, к счастью, нет.

Напомним, двое суток назад рашисты даже более активно бомбардировали приграничные территории двух упомянутых областей. Враг использовал крупнокалиберные пулеметы, автоматические гранатометы, ствольную и реактивную артиллерию. Самый продолжительный обстрел длился около часа. Обошлось без потерь среди личного состава пограничников.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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