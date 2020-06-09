Денисова в очередной раз призвала усилить давление на Россию для освобождения украинцев

Омбудсмен также подчеркнула, что Россия должна прекратить преследование коренного населения Крымского полуострова.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в очередной раз призвала международное сообщество усилить давление на Россию для освобождения украинских граждан из незаконного заключения.

Об этом омбудсмен написала на странице в Facebook.

"Оккупанты продолжают незаконные судилища над крымскими татарами, оставляя их за решеткой в условиях, опасных для жизни. Российские суды и подконтрольный стране-агрессору так называемый "Верховный суд" в Крыму один за другим рассматривает ходатайства следователей о продлении срока содержания под стражей для крымских татар по сфабрикованным уголовным делам", - отметила Денисова.

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По ее словам, в течение двух ближайших дней меру пресечения в виде содержания под стражей планируют продлить Яшару Муэдинову, Джемилю Гафарову, Сервету Газиеву, Акиму Бекирову, Асану Яникову, Иззету Абдуллаеву, Шабану Умерову, Осману Арифмеметову, Руслану Сулейманову, Владлену Абдулкадырову, Рустему Сейтхалилову, Раиму Айвазову, Фарходу Базарову, Билялу Адилову, Энверу Аметову, Ремзи Бекирову, Меджиту Абдурахманову, Сейрану Муртази и Тофику Абдулгазиеву.

Омбудсмен отмечает, что у многих из них серьезные проблемы со здоровьем.

"А условия, в которых Российская Федерация удерживает граждан Украины, не соответствуют никаким международным стандартам, что может привести к непредсказуемым для их жизни и здоровья последствиям", - подчеркнула она.

Денисова напомнила, что подконтрольные оккупантам следователи передали уголовное дело в отношении лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в суд, не уведомив его и адвоката, что является нарушением не только международного, но и российского уголовного процессуального законодательства.

Она призвала представителей международного сообщества усилить давление на страну-оккупанта РФ, чтобы заставить ее выполнять нормы Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины, как можно быстрее освободить украинцев из "кремлевского плена" и прекратить преследование коренного населения Крымского полуострова.

Как сообщал ранее УНИАН, в Офисе президента создадут группу, которая будет заниматься вопросами крымских татар.

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