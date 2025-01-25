Жена психиатра - россиянка, которая уже получила украинское гражданство.

После покупки 4 элитных BMW, 3 квартир и особняка под Киевом психиатр-миллионер Олег Друзь планировал приобрести еще виллу в Турции за 650 тысяч евро. Об этом УНИАН сообщили источники в правоохранительных органах.

"Появились новые детали в деле главного психиатра ВСУ Олега Друзя, которого разоблачила СБУ. В 2024 году он дважды ездил в Турцию, где пытался купить за взятки трехэтажную виллу с бассейном за €650 тысяч. Во время поездок Друзь активно переписывался с риэлтором, который предлагал различные варианты элитного жилья", - сообщил источник.

Отмечается, что в Турции живет его приемная дочь, для которой Друзь купил новенькую гибридную Тойоту. Как рассказал собеседник УНИАН, покупку психиатр снял на свой телефон, "засветив в стекле собственную рожу". Не жалел Друзь денег и на своих собак. Только за роскошный вольер для их содержания взяточник заплатил 300 тысяч гривень.

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Как стало известно, его нынешняя жена Ольга Седова - россиянка, но уже получила украинское гражданство. Ее сын - пасынок Друзя - живет в Киеве, но до сих пор имеет российский паспорт.

Дело психиатра ВСУ Олега Друзя - что сообщалось

Недавно правоохранители задержали главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который за время полномасштабной войны РФ против Украины разбогател более чем на 1 млн долларов, приобретя недвижимость в Киевской области и в Одессе. Друзь является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

22 января Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов, избрали меру пресечения - арест с возможностью внесения залога.

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