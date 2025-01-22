Адвокат сообщил, что Друзь находился в "крайне тяжелом состоянии под капельницами", и поэтому якобы его нельзя держать под стражей.

Главному психиатру ВСУ Олегу Друзю, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму более 1 миллиона долларов, избрали меру пресечения - арест с возможностью внесения залога. Как сообщает Суспільне, соответствующее решение сегодня принял Шевченковский районный суд Киева.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров о взятии Друзя под стражу на 60 дней, до 20 марта, с возможностью внесения залога в размере 49 миллионов гривен.

Подозреваемый будет содержаться под стражей в медицинском учреждении.

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По данным СМИ, адвокаты настаивали, что задержание их подзащитного было незаконным. По словам юристов, накануне подозреваемого выписали из реанимационного отделения, поэтому они просили суд избрать меру пресечения, которая не предусматривает содержание под стражей. В случае назначения залога адвокаты настаивали на учете финансовых возможностей Друзя и его семьи.

Перед началом заседания адвокат сообщил, что Друзь находился в "крайне тяжелом состоянии" в карете скорой помощи под капельницами. В зале суда присутствовали медики, сам Друзь также участвовал в заседании.

После оглашения решения подозреваемый отказался от комментариев. В дальнейшем Друзь будет содержаться под стражей в медицинском учреждении.

Дело Олега Друзя

Напомним, правоохранители задержали начальника психиатрической клиники Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь", главного психиатра ВСУ, которому инкриминируют незаконное обогащение во время войны.

По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения РФ фигурант обогатился более чем на 1 млн долларов. Друзь является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. Следствием установлено, что чиновник в течение 2022-2024 годов приобрел в Обуховском районе Киевской области частный дом и два земельных участка, еще две квартиры в столице и квартиру в Одессе, четыре автомобиля БМВ и тому подобное.

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