Чаще всего украинцы выражали готовность принять участие в акциях протеста из-за значительного повышения тарифов на коммунальные услуги и цен на самое необходимое, невыплаты зарплат, низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония.

Около 40% украинцев готовы принять участие в митингах и демонстрациях.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, 13,9% уверены, что примут участие в митингах и демонстрациях, 25,9% - скорее всего примут участие, 13,1% - скорее всего не будут участвовать, 34,6% - уверены, что не будут участвовать, 12,6% - затруднились ответить.

Кроме того, 18,4% опрошенных готовы принять участие в забастовках, в то время как 69,6% - не готовы.

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В то же время, поддержать бойкот (отказ от выполнения решений администрации, органов власти) готовы почти 18%, не будут этого делать - 70%.

Принять участие в блокировании движения на дорогах и железных дорогах готовы около 16% опрошенных, не готовы - 73%, а в уличных беспорядках готовы принять участие 6%, не готовы - 84%.

По данным опроса, чаще всего украинцы выражали готовность принять участие в акциях протеста из-за значительного повышения тарифов на коммунальные услуги (36%) и цен на самое необходимое (33%), невыплаты зарплаты (23%), низкого уровня зарплаты и против преступности и беззакония (по 21%).

Также 15% респондентов готовы принять участие в акциях в защиту людей, чьи права были нарушены, а 14,5% - против сдачи властью национальных интересов в конфликте с Россией.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в акциях протеста против произвола местных властей готовы принять участие 13% опрошенных, против массового сокращения рабочих мест, против снятия моратория на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения и против давления власти на участников АТО и патриотически настроенных граждан - по 12%.

В свою очередь, по 11% опрошенных готовы принять участие в акциях в поддержку требования импичмента президента Украины и против изменения или свертывания курса Украины на европейскую интеграцию, а более четверти граждан (29%) не участвовали бы в акциях протеста в любом случае.

"В целом относительное большинство украинцев (44%) считают, что в случае значительного ухудшения условий жизни лучше выйти на улицу с протестом. Четверть опрошенных (24%) предпочитают терпеть материальные трудности ради сохранения в стране порядка, а около трети респондентов (31,4%) затруднились с ответом", - отмечают социологи.

Как проводился опрос

Социологическая служба Центра Разумкова с 5 по 9 марта провела исследование.

Методом интервью "лицом к лицу" было опрошено 2018 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Антонина Доломанжи