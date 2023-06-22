Результатом применения лишь первого ШАРКа, который стоит 13 млн грн, стало уничтожение вражеской техники минимум на 25 миллионов долларов.

На вооружение Силам обороны передана вторая партия разведывательных беспилотных комплексов "ШАРК", изготовленных за средства, привлеченные в рамках "ОКО ЗА ОКО" – совместной инициативы Фонда "Повернись живим" и сети АЗК ОККО. Первый комплекс военные получили еще до завершения инициативы – в конце марта.

"Каждый литр Pulls'а мести, которым наши водители заправлялись в течение инициативы, уже принес серьезные плоды. Так, результатом применения только первого ШАРКа, который стоит 13 млн грн, стало уничтожение вражеской техники минимум на 25 миллионов долларов. Это подтвержденные военными данные, и мы считаем, что это очень хороший результат. Когда на фронт будет поступать все больше таких комплексов, потери агрессора станут еще ощутимее", – комментирует СЕО ОККО Василий Даныляк.

"Разведкомплекс "ШАРК", ранее переданный военным, за последние несколько недель помог уничтожить, в частности, комплекс РЭБ "Поле-21", отдельные машины российского комплекса РЭБ "Свет-КУ", и отдельные машины очень редкого вражеского радиолокационного комплекса разведки огневых позиций "Ястреб АВ". "ШАРК" также нашел и помог уничтожить боевые машины Тор-М2, САУ, российские танки, самоходные пусковые установки Бук-М2 и Бук-М3. Это сохранило жизнь нашим военным и помогло Силам обороны продвинуться на одном из самых горячих участков фронта", — прокомментировал Олег Карпенко, заместитель директора Фонда "Повернись живим".

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Напомним, разведкомплекс "ШАРК" корректирует огонь артиллерии, задает цели и осуществляет объективную фиксацию поражения ракетами HIMARS и другими специализированными средствами. В состав каждого из 25 комплексов "ШАРК" входит оборудованное пунктом управления полноприводное авто Torsus Terrastorm от Pulsar Expo, пусковая установка и два БпЛА от Ukrspecsystems, имеющие размах крыльев 3,4 м, способность работать в воздухе до 4-х часов и устойчивость к средствам РЭБ. Камера этих БпЛА позволяет осуществлять адаптивный трекинг цели даже при скорости объекта в 100 км/ч.

Всего в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" аккумулировано 325 миллионов гривен, что позволяет изготовить 25 таких беспилотных комплексов. В частности, сеть ОККО перечисляла на "ШАРКИ" по гривне с каждого литра топлива Pulls, проданного с 1 ноября 2022 по 10 апреля 2023 года. 4 таких комплекса уже работают на передовой. Вскоре ожидаются следующие партии, которые будут передаваться в распоряжение Сил обороны. Тем временем продолжается новая инициатива компании "ОКО за ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів".