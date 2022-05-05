Рашисты намерены восстановить сообщение между захваченным Крымом и Херсонской областью, за контроль которой продолжаются активные бои с ВСУ.
Так называемого "советника главы" Крыма цитирует пропагандистский ресурс РИА Новости.
Оккупанты заявили, что "транспортной блокады" между полуостровом и материковой Украиной якобы не существует.
"Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения", - заявил марионеточный "чиновник".
Захватчики якобы уже восстановили железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью.
"В перспективе по ним пойдут (…) пассажирские поезда", - сказал крымский предатель.
Херсон находится под оккупацией еще с марта. Уже несколько месяцев местные жители проводят регулярные уличные демонстрации, призывая русских покинуть область.
В то же время оккупанты репрессируют проукраинских активистов и других граждан "за связи с ВСУ". Известны случаи пыток и убийств украинцев, в отдельных случаях – депортации и фильтрации граждан.
У самой области продолжаются активные бои между войсками. По данным Генштаба, противник нацелен выйти на админграницу региона.