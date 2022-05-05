По данным Генштаба, противник нацелен выйти на админграницу региона.

Рашисты намерены восстановить сообщение между захваченным Крымом и Херсонской областью, за контроль которой продолжаются активные бои с ВСУ.

Так называемого "советника главы" Крыма цитирует пропагандистский ресурс РИА Новости.

Оккупанты заявили, что "транспортной блокады" между полуостровом и материковой Украиной якобы не существует.

"Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения", - заявил марионеточный "чиновник".

Захватчики якобы уже восстановили железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью.

"В перспективе по ним пойдут (…) пассажирские поезда", - сказал крымский предатель.

Херсон находится под оккупацией еще с марта. Уже несколько месяцев местные жители проводят регулярные уличные демонстрации, призывая русских покинуть область.

В то же время оккупанты репрессируют проукраинских активистов и других граждан "за связи с ВСУ". Известны случаи пыток и убийств украинцев, в отдельных случаях – депортации и фильтрации граждан.

У самой области продолжаются активные бои между войсками. По данным Генштаба, противник нацелен выйти на админграницу региона.

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