Российские оккупанты еще в начале мая планировали провести в области "референдум" по провозглашению так называемой "ХНР".

Херсонский коллаборант и поставленный российскими оккупантами гауляйтер Кирилл Стремоусов обратится к Путину с просьбой присоединить всю область в состав России.

Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Стремоусов также исключил проведение псевдореферендума.

"Никакие "ХНР" на территории Херсонской области создаваться не будут. Это будет единый указ на основе обращения "руководства" к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона России", - цитируют РИА Стремоусова.

Коллаборант пообещал, что до конца года область полностью "перейдет на российское законодательство".

В то же время в Кремле украинскому предателю намекнули, что "судьба" региона будет решаться по сценарию оккупации Крыма – то есть, путем проведения псевдореферендума.

"Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать жители региона и определять свою судьбу тоже должны они. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко выверен и оценен юристами, потому что подобные судьбоносные решения должны иметь четкую юридическую подоплеку, быть абсолютно легитимными, как это было в случае с Крымом", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого цитируют российские СМИ.

Референдум в Херсоне: что известно

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты планировали в начале мая провести в оккупированной Херсонской области референдум для провозглашения так называемой "ХНР".

7 мая Подоляк отметил, что любые заявления России о "референдумах" и "народных республиках" - абсолютно никчемные.

Он добавил, для освобождения области будет убито столько российских военных, сколько потребуется для полной деоккупации.

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