Людей уверяют, что теперь им не будут начислять украинские соцвыплаты.

Российские оккупанты запустили кампанию дезинформации в отношении жителей захваченного Мелитополя Запорожской области для создания "ажиотажа" вокруг оформления паспортов РФ.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, отметили в Telegram "РИА-Мелитополь".

По его словам, уже несколько дней не утихает ажиотаж возле бывшего Админцентра, на базе которого оккупанты открыли миграционную службу России. Люди сформировали огромную очередь, а некоторые пенсионеры занимают ее с 4 утра.

"Рашисти поняли, что мало кто в Мелитополе желает добровольно получать российские паспорта, поэтому они решили прибегнуть к дезинформации. Угрожают пенсионерам, рассказывая, что украинские пенсии они больше не будут получать, поэтому нужно получить российский паспорт и стать в очередь за пенсией России", – сказал Федоров.

Мэр подчеркнул, что правительство Украины по своим социальным статьям выполняет все обязательства. Все пенсии и другие соцвыплаты выплачиваются.

Как сообщал УНИАН, Россия перебрасывает часть своих сил на Донбасс, открывая Вооруженным силам Украины перспективы окружения и деоккупации Мелитополя и Херсона. Генерал Маломуж озвучил вероятные сценарии.

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