Авто двигалось в направлении села Гурьев Казачок.

Российские оккупанты попали противотанковой ракетой в гражданский автомобиль в Харьковской области, в результате чего, предварительно, погибли четыре человека.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что захватчики обстреляли с. Гурьев Казачок в Богодуховском районе области.

"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта. По предварительным данным, в автомобиле находились четыре человека, которые погибли на месте", - написал глава ОВА.

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Синегубов добавил, что детали устанавливаются.

"Это очередной террор россиян против мирного населения!",- подчеркнул он.

Обстрелы гражданского населения

Как сообщал УНИАН, 11 июня российские захватчики обстреляли лодку с гражданскими людьми, которые эвакуировались с левого берега Херсонской области. Оккупанты открыли огонь в спины людей. Тогда погибли три человека, а еще более 10 – пострадали.

13 июня россияне совершили ракетный удар по Кривому Рогу. Жертвами обстрела стали 13 человек, более 30 пострадали

На днях оккупанты обстреляли Сумскую область и ранили троих детей.

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