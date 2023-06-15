В больнице скончался мужчина, который имел тяжелые ожоги.

В Кривом Роге возросло число жертв российской атаки, которая произошла 13 июня. В больнице скончался мужчина, который имел несовместимые с жизнью ожоги.

Как сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул в четверг, 15 июня, погибший стал 13-й жертвой российской террористической атаки. "От ожогов, несовместимых с жизнью, сегодня в 16.50 умер Сергей Кузьмич Гурица, 1985 г. р., работал монтажником на одном из предприятий Кривого Рога", - отметил он.

По словам Вилкула, мужчину госпитализировали из горящей пятиэтажки, врачи круглосуточно боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

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Как сообщал УНИАН, ночью 13 июня российские террористы совершили очередную атаку по Днепропетровской области. Той ночью под вражеский удар попала пятиэтажка и складские помещения в Кривом Роге.

В тот же день было известно об 11 погибших, однако 14 июня в больнице умер один из раненых. Также известно о более 30 пострадавших из-за российской атаки людей. В результате атаки также повреждено около 400 квартир.

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