Российские оккупанты всячески старались стереть город с лица земли.

Украинцы, которым удалось выехать из оккупированного российскими военными Мариуполя, пережили унижения и жестокость оккупантов. Теперь люди, потерявшие дом, пытаются освоиться на новом месте.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Анестезиолог из Мариуполя Оксана Кирсанова рассказала, что привыкла работать в здании без окон, на морозе, под обстрелами. По ее словам, переломным моментом стала бомбардировка роддома. Она не планировала выезжать из Мариуполя до 12 марта, когда оккупанты захватили больницу, куда привозили всех раненных. "Вторая армия мира" прикрывалась медиками и ранеными как живым щитом.

Александр Белаж за 22 года практики врача-анестезиолога он видел многое, но ничего не сравнится с жестокостью россиян. Он три недели спасал людей, но потом это стало невозможно, потому что оккупанты после захвата больницы не разрешали оказывать помощь.

Руководитель Мариупольского троллейбусного ДЕПО Александр Литвинов рассказал, что в 2021 году полностью обновили весь подвижной состав. Он до последнего не хотел уезжать, но российские войска не оставили ему выбора.

"Когда нам в дом прилетела авиабомба. Когда Россия начала уничтожать Мариуполь квадратами, мы поняли, что или мы здесь останемся навсегда, нас похоронят где-нибудь в подвале, или нужно выбираться", - вспоминает мужчина.

Выезжал с родными долго и тяжело из-за большого количества блокпостов. По его словам, россияне могли остановить машину в поле и заставить раздеться до белья.

Оксана Кирсанова в Луцке работает в роддоме, а Александр Белаж в клинике. Александру Литвинову также повезло найти работу по профессии – заместителя главы Луцкого предприятия электротранспорта. Он уверен, что вскоре сядет за руль троллейбуса, как и у себя в Мариуполе.

На сегодняшний день в Луцке 16 тысяч внутренних переселенцев

Как ранее сообщал УНИАН, жительница села Подгайное Киевской области во время полномасштабного вторжения российских оккупантов пережила два сброшенных снаряда из самолета, перекрестный огонь и страх

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