По ее словам, передать ощущения от этого невозможно.

Два сброшенных снаряда из самолета, перекрестный огонь и страх — вот что испытала на себе жительница села Подгайное Киевской области во время полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Рассказ женщины опубликовало сообщество "Автомайдан" на своей официальной странице на Facebook.

Подгайное оказалось на пути вражеского наступления. Семья жительницы не знала, удастся ли выехать из села. Населенный пункт попал под перекрестный огонь, а оккупанты намеренно обстреливали дома из пулемета. Друзья женщины, которых она знала с 1987 года, подорвались при попытке вырваться из зоны боевых действий.

"А потом с 14 числа [марта] первый удар был. Уже из самолета. От первого взрыва уничтожило все двери. Он пролетел, развернулся и скинул еще один снаряд. Мужа накрыло дверьми, зятя очень побило, у него даже кровь из ушей шла", — рассказала жительница Подгайного.

После удара семья пыталась позаботиться о своей раненной бабушке и найти, куда спрятать внуков. Два авиационных удара уничтожили все постройки семьи. Даже баня, куда хотели отвести бабушку, была "прострелена".

Далее жительница рассказала, как ее друзья пытались выехать из села Кухари. По пути они подорвались на мине. Мужчина погиб на месте — его похоронили прямо возле машины. Женщина выжила, но ей пока еще не рассказали о смерти мужа.

Затем жительница поведала, как знакомый вывез бабушку и детей. А остальные члены семьи установили палатку в саду, чтобы переночевать. Интуиция подсказывала женщине, что под утро оккупанты вернутся нанести еще одну серию авиаударов. Однако они прилетели еще в 9 часов вечера.

Рашисты совершили череду обстрелов, которая завершилась мощным взрывом. По словам жительницы, зарево стояло, как от запуска салютов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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