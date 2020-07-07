Генсек ООН опубликовал доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму

Доклад основывается на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права на аннексированном полуострове.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обнародовал второй доклад о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

Доклад охватывает период с 1 июля по 31 декабря 2019 года, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

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Доклад основывается на мониторинге и документировании нарушений прав человека и международного гуманитарного права на аннексирована полуострове.

В частности, доклад содержит информацию о:

пытках и жестоком обращении со стороны ФСБ РФ и других правоохранительных органов в Крыму, включая избиения, удары электрическим током и удушения, применяемые к жертвам;

нарушении прав задержанных, в частности систематических избиениях, необоснованных личных осмотрах, отказе в свиданиях с родственниками и адвокатами, давлении для получения российского гражданства;

обвинении по публикации в социальных сетях и вмешательстве в работу журналистов;

21 тысяче жителей Крыма, которые были призваны в вооруженные силы РФ с начала оккупации (по состоянию на 1 января 2020 года);

191 решении суда в течение 2019 года, которые обязали жителей Крыма покинуть территорию региона;

препятствиях, с которыми сталкиваются люди из Крыма в доступе к украинским публичным услугам на материковой части Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)". Документ касается защиты прав человека в оккупированном Крыму, которые нарушаются Российской Федерацией как государством-оккупантом.

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