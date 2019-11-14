Комитет ГА ООН поддержал обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму

Документ касается защиты прав человека в оккупированном Крыму, которые нарушаются Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Читайте такжеВ ООН назвали конфликт на Донбассе "самым старым" в мире

Заседание комитета Генассамблеи в Нью-Йорке транслировалось на сайте ООН.

Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против - 23, воздержались - 82.

Документ касается защиты прав человека в оккупированном Крыму, которые нарушаются Российской Федерацией как государством-оккупантом.

Как сообщает Постоянное представительство Украины при ООН, соавторами проекта резолюции стали 38 стран.

К ключевым положениям документа относятся ссылки на международно-правовое определение агрессии, а также предостережение о том, что получение территории или иного преимущества в результате агрессии не может и не будет считаться законным действием.

Кроме того, в тексте содержится требование к Российской Федерации "прекратить поддержку изменения демографической ситуации в Крыму, прежде всего путем переселения туда своего населения, а также принудительного выселения".

Также выражается "осуждение массовых задержаний активистов и защитников прав человека на основе обвинений в поддержке терроризма, в частности представителей гражданской инициативы "Крымская солидарность".

В тексте содержится "призыв прекратить преследования и освободить лиц, задержанных за высказывание мнений, в частности в начале оккупации".

Вместе с тем в документе осуждается продолжающаяся практика призыва мужчин в Вооруженные силы РФ и уголовного преследования тех, кто отказывается от службы государству-оккупанту.

Также содержится требование немедленно освободить всех незаконно задержанных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину.

В проекте резолюции выражается призыв к международному сообществу продолжить в рамках международной адвокации осуждение нарушений РФ прав человека в Крыму как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Как сообщал УНИАН, впервые резолюцию о положении в области прав человека в оккупированном Крыму Генассамблея ООН рассматривала в декабре 2016 года. Тогда ее поддержали 70 стран, еще 77 стран воздержались и 26 проголосовали против.

19 декабря 2017 года Генассамблея ООН впервые одобрила обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». За нее проголосовали 70 стран. Против были 26 стран, воздержались - 76.

23 декабря 2018 года Генассамблея ООН снова поддержала обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)». Всего резолюцию поддержало 65 стран, еще 70 стран воздержалось, а 27 - голосовали против.