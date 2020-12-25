Рисков нехватки воды в Севастополе нет, в Симферополе они еще сохраняются.

В правительстве РФ считают опреснение воды в оккупированном Крыму крайней мерой из-за дороговизны.

Читайте такжеВ правительстве назвали условия отправки цистерн с водой в оккупированный КрымКак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, курирующий вопрос водоснабжения на захваченном полуострове.

"Ведем работы по возможности применения опреснения воды. Считаем эту меру как крайнюю, если не будет хватать запасов воды, пойдем на опреснение. Опреснение - это самое дорогое решение, но, если мы не найдем запасов, пойдем тогда на опреснение", - сказал Хуснуллин.

По его словам, еще два-три месяца в первом квартале "добуримся, поймем основные наши возможности и после этого примем окончательное решение по опреснению".

Он заявил, что рисков нехватки воды в Севастополе нет, в Симферополе они еще сохраняются.

"Хочу сказать, что уже есть первые успехи, мы нашли дополнительные запасы воды и уже пробурили, и начали подавать эту воду. Везде, где мы с Росгеологией вели разведку, пока все запасы подтвердились, даже с плюсовым дебитом. Мы перебросили воды с Ходыковского водохранилища на Севастополь, и сегодня уже у Севастополя рисков (нехватки) подачи воды нет. Пока сохраняется риск в Симферополе", - сказал Хуснуллин.

Справка УНИАН

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставка воды на полуостров прекращена.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников.

Экологи заявляют, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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Автор: Тарас Цымбалюк