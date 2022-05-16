Восьмилетнего Макса не успели забрать до оккупации российскими военными населенного пункта.

Российские оккупанты в Буче похитили восьмилетнего кота породы мейн-кун по кличке Макс. Животное нашли белорусские волонтеры.

Об этом рассказала хозяйка кота Алена Кукурузка в комментарии одесскому изданию Думская.

Одесситка рассказала, что более года назад переехала жить в Бучу, а ее дом расположен в трех километрах от Гостомельского аэродрома.

"Когда ночью они начали нас бомбить, я впала в какой-то ступор, обняла сына и просто сидела на кровати, никуда не хотела. Муж уговорил меня. Сошлись на том, что он отвезет нас в Житомир, а сам вернется за вещами и нашим котом Максом. Я взяла один рюкзак, муж был просто в спортивном костюме. Когда мы доехали до границы Киевской области, начали звонить соседи и говорить, что поселок бомбят и высадился десант. Мы поняли, что возвращаться некуда", - вспоминает женщина.

Во время оккупации россиянами населенного пункта в ее квартире поселились оккупанты, во двое поставили БТР, а вдоль забора вырыл окоп. По ее словам, соседи какой-то время видели кота в поселке.

После того как украинские военные выбили россиян из Бучи, семья начала искать кота

"Весь дом был разбит и разграблен. Мебель испортили, исписали матерщиной, личные вещи вытряхнули из шкафов. Все лежало в куче при выходе, наверное, собирались украсть, но не успели. А в детской комнате наши саперы обнаружили растяжку с гранатой. Мы начали искать Макса. Я надеялась, что он живой и его вывезли волонтеры, которые спасали домашних животных. 38 дней я упорно верила, что он жив. Без доказательств, вопреки тому, что все писали, что в нашем поселке был ад. Наверное, задолбала все фонды и волонтерские центры и группы поддержки Гостомеля и Бучи", - рассказала Алена.

Месяц назад на ее телефон поступил звонок из Беларуси. Выяснилось, что российские военные украли кота. Макс проехал больше 300 км, а в районе Гомеля он сбежал и прибиться к местным жителям.

"Я сначала подумала, что меня разводят. Но девушка скинула фотографию Макса и ошейника с кулоном — там на обратной стороне QR-код с моими контактами", - отметила хозяйка кота.

В Беларуси волонтеры сделали Максу новый ветеринарный паспорт, а также вживили чип, чтобы передать польским волонтерам. Сильно исхудавший кот уже вернулся в свою семью, которая находится в Чехии. Макса пришлось постричь, потому что его облили чем-то клейким.

"Странно, но слова о том, что кот из Украины и что мы жили в Буче, срабатывали как код: никто с меня не взял денег, при первом знакомстве онлайн извинялись. За Лукашенко, за то, что так все", - подытожила Алена.

Как ранее сообщал УНИАН, в Бородянке в руинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки нашли кота. Животное спасли.

После того как кошка стала звездой телевизионных сюжетов несколько человек захотели ее забрать. Нашлась и хозяйка животного. Женщине пришлось долго доказывать, что кошка ее, но история закончилась счастливо.

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