Мужчина решил напомнить, что Баста выступал в оккупированном Крыму.

Охранники российского рэпера Басты напали на посетителя ресторана, который выкрикнул фразу "Крым – это Украина", и еще одного мужчину заставили удалить видео инцидента.

Читайте такжеСБУ сняла запрет на въезд в Украину белорусскому певцуНа кадрах видео, обнародованном в сети, видно, как киевлянин с включенной камерой на смартфоне пытается попасть внутрь ресторана, где находился россиянин. Но после фразы "Крым-украинский, я сказал" охрана закрыла дверь. При этом со скандальным рэпером в то время фотографировался персонал заведения.

Тогда мужчина решил напомнить, что Баста выступал в оккупированном Крыму.

Как пишет общественный активист Сергей Стерненко, событие произошло в ресторане "Мокко", где обслуживали российского артиста. По его словам, автор видео нарочно приехал к заведению, когда узнал о прибытии туда Басты, и сразу начал записывать видео в Telegram.

"Успел на входе пересечься взглядами с Василием (настоящее имя Басты – Василий Вакуленко – ред.), который был внутри и сообщил ему, что "Василий, хочу напомнить вам что Крым – Украина! Крым украинский! Баста выступал в оккупированном Крыму!". На этих словах ко двери подбежала охрана как заведения, так и еще 4-6 спортивных парней. Охрана начала закрывать дверь, а молодые люди выпихнули меня из заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид", – цитирует Стерненко слова пострадавшего.

В это время инцидент на телефон снимал еще один прохожий, но охрана заставила его удалять видео. Сам Баста не пытался останавливать действия своих охранников.

Запрет на въезд в Украину рэперу Басте

В 2017 году Басте запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Россией Крыма. Запрет на въезд в Украину действовал три года.

31 августа 2020 года в Минкульт поступило письмо от СБУ о снятии запрета въезда на территорию Украины и исключении из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Василия Вакуленко.

4 мая стало известно, что Баста, посещавший оккупированный Крым, приехал в Киев. По словам Стерненко, о возможном приезде Вакуленко была проинформирована Служба безопасности.

На 25 и 26 июня концерты Басты запланированы в Киеве в Stereo Plaza.

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Автор: Яна Ставская