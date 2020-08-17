ОЕОУ видит возможность провести паломничество хасидов в Умань с соблюдением необходимых требований правительства

Кабинет Министров поддержал решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничениях на посещение иностранцами Умани во время празднования Рош а-Шана в этом году.

Об этом сообщается на сайте МВД, которое предложило ввести технические ограничения на посещение города иностранцами.

В связи с этим руководитель Объединённой еврейской общины Украины Михаэль Ткач дал эксклюзивный видеокомментарий PavlovskyNews, в котором обратился к общественности. Михаэль Ткач призвал мэра Умани Александра Цебрия создать все необходимые условия для проведения безопасного паломничества хасидов, которые будут соответствовать техническим ограничениям, принятым правительством Украины.

При этом руководитель ОЕОУ акцентировал внимание на том, что брацлавские хасиды являются религиозными людьми и будут соблюдать законы той страны, в которой они находятся.

Арсен Аваков также сообщил, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления карантинных ограничений в Умани. Глава МВД выразил надежду, что хасидские паломники воспримут ограничения с пониманием.

"По нашей информации, паломничество запретить уже нельзя по техническим причинам, поскольку в Умани уже присутствуют немногочисленные паломники", - пишет PavlovskyNews.

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Автор: УНИАН