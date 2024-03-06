Женщина добровольно пошла на сотрудничество с захватчиками и запугивала жителей Бердянска, отметили в разведке.

6 марта 2024 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области была ликвидирована организатор путинских псевдовыборов Светлана Самойленко.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что предательница добровольно пошла на сотрудничество с врагом после того, как Бердянск оккупировали в 2022 году. Также она получила место в российской оккупационной администрации.

"Так называемый военный комендант Бердянска полковник ВС РФ Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов". Муж и совершеннолетний сын женщины также служат российским оккупантам", – рассказали в разведке.

Отмечается, что по факту сотрудничества Самойленко с оккупантами правоохранительные органы Украины открыли уголовное производство по части 5 статьи 111-1 УКУ.

"В рамках подготовки к псевдовыборам Путина Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед московитами: запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании", – добавили в ГУР.

Ликвидация предателей и коллаборационистов: другие новости

В декабре 2023 года в Московской области РФ был ликвидирован предатель Илья Кива. Источники УНИАН сообщали, что его ликвидировали из стрелкового оружия в рамках спецоперации Службы безопасности Украины.

Ранее во временно оккупированном Луганске взорвали машину, в которой находился так называемый "депутат Народного Совета ЛНР" Олег Попов. Предатель был ликвидирован.

В ноябре в Луганске взорвали коллаборанта, экс-начальника управления так называемой "народной милиции "ЛНР" Михаила Филипоненко. Отмечалось, что это было не первое покушение на него.

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