Злоумышленники прежде всего пытались выявить возможные локации комплексов ПВО и складов с вооружением и боеприпасами.

Реальные сроки заключения получили еще двое информаторов, которые работали на страну-агрессора. Они разведывали места базирования и периодичность ротаций Сил обороны в Донецкой области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что прежде всего злоумышленники пытались выявить возможные локации комплексов ПВО и складов с вооружением и боеприпасами ВСУ в районах Краматорска и Славянска. Кроме того, они собирали данные о временных интервалах между ротациями подразделений украинских войск на прифронтовой территории области.

"Развединформация нужна была оккупантам для подготовки новой серии воздушных ударов по восточному региону с применением управляемых авиабомб и дронов-камикадзе. Сотрудники СБУ задержали обоих российских информаторов в результате контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. По материалам украинской спецслужбы суд назначил вражеской приспешнице 12 лет тюрьмы, а другому фигуранту – 9 лет заключения", - говорится в сообщении.

В СБУ уточнили, что осужденной является предпринимательница из Краматорска, которую ФСБ дистанционно привлекла к сотрудничеству в июне этого года. Ее родственник уже длительное время работает на российские спецслужбы. Именно через него женщина мессенджером передавала полученные разведданные для захватчиков.

"Другим осужденным является житель Торецка, который в "удаленном режиме" передавал оккупантам развединформацию о дислокации Сил обороны на Горловском направлении. Он передавал данные через "связного" - своего друга, старшего наводчика-гранатометчика 3-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Вооруженных сил РФ", - уточнили в украинской спецслужбе.

Задержание шпионов и предателей - последние новости

На прошлой неделе в Сумах СБУ задержала предателя, который сливал врагу информацию о позициях Вооруженных сил Украины. 63-летний уроженец Курской области, давно проживающий на Сумщине и имеющий украинское гражданство, собирал данные о расположении украинских воинских частей, укреплениях и вооружениях. Информацию передавал через своего товарища-ФСБшника из Курской области.

Также УНИАН сообщал, что в Польше осудили участников российской шпионской сети. Ее основу составляли украинцы.

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