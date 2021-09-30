Сотрудников телеканала проверила СБУ.

Русскоязычный телеканал "Дом", который финансируется из государственного бюджета, получил наказание за то, что показал карту с "российским" Крымом.

Как сообщается на сайте Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, госканалу на сегодняшнем заседании было объявлено предупреждение по статье о распространении необъективной информации.

В Нацсовете подчеркнули, что изображение Крыма "российским" в национальном эфире способствует признанию аннексии украинской территории страной-агрессором.

На самом канале оправдались, что провели проверку по данному инциденту и квалифицировали его как служебную халатность ответственных за производственный процесс сотрудников. Впрочем, СБУ после проверки признаков преступления в действиях сотрудников канала не обнаружила.

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Ранее главный редактор телеканала Алексей Мацука, назвав это "какой-то технической ошибкой". "Крыма там быть не должно, на этой заставке", - заявил он.

Телеканал "Дом"

"Дом" - русскоязычный государственный информационно-развлекательный телеканал, созданный для жителей временно оккупированных территорий Украины - ОРДЛО и Крыма.

Хотя телеканал изначально создавался якобы для вещания исключительно для временно оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма, де-факто на практике телеканал вещает как на оккупированные территории Украины, так и для жителей всей Украины через Youtube-вещания, IPTV/OTT и кабельное вещание и спутниковое вещание.

Автор: Виолетта Орлова