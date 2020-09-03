Люди требовали объективного рассмотрения дела по напавшим на автобус на Харьковщине.

3 сентября в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Черкассах, Львове и других крупных городах Украины прошла акция под названием "Защита Украины - не преступление".

К протестам присоединились тысячи украинцев. Люди требовали объективного рассмотрения дела по напавшим на автобус на Харьковщине, в котором находились члены организации "Патриоты - За жизнь".

Об этом сообщается на официальном сайте партии "Национальный Корпус". Как проходили протесты, можно посмотреть на Youtube.

"Сотни неравнодушных украинцев, среди которых ветераны, волонтеры, общественные активисты, собрались в своих городах под управлениями полиции, чтобы поддержать арестованных юношей и выразить протест против незаконных действий правоохранительных органов. Когда Кива и Медведчук формируют новый "Оплот", свои банды, состоящие из нанятых ватных спортсменов, бывших беркутов, то есть фактически создают незаконные военизированные формирования, то к этой деятельности почему-то у правоохранителей и власти вопросов не возникает", - заявил юрист Нацкорпуса Виктор Шендибило.

Руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса Сергей Тамарин также отметил, что среди пострадавших - бывшие антимайдановцы, якобы собранные бывшими беркутами. По его словам, десятки их профилей уже найдены в соцсетях. Он заявил, что "именно эти бандиты в 2014 избивали, пытали и убивали майдановцев и несли "русской мир" в Украину семь лет назад".

"Мы очень хорошо помним, во что эволюционировал харьковский клуб "Оплот": от обычных "титушек" к танковому батальону "ДНР", и они продолжают убивать защитников Украины", - сказал он.

Акцию поддержали ультрас футбольных клубов "Динамо", "Шахтер", "Днепр" и "Ворскла", а также - "Движение ветеранов Украины", "Движение сопротивления капитуляции" и другие патриотические общественные организации и политические партии.

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Автор: УНИАН