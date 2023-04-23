Он поблагодарил воинов, которые сейчас в бою, на позициях, в боевых заданиях.

Каждый день такой тишины в тыловых областях добивается нашими воинами в жестоких боях на передовой.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в конце 424-го дня войны. "Важно понимать в каждом нашем городе, в каждом селе – везде, где сейчас более-менее уже тихо, везде, где сегодня был просто спокойный весенний солнечный день: каждый день такой тишины в тыловых областях приобретается нашими воинами в жестоких боях на передовой. В ежедневных боях", - подчеркнул он.

При этом он призвал чтить это, помогать нашим воинам, всегда поддерживать государство и оборону. Зеленский поблагодарил воинов, которые сейчас в бою, на позициях, в боевых задачах.

Видео дня

"Авдеевка, Марьинка, Бахмут, Лиманское направление, Северское... 35-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Остроградского, 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь", десантники нашей "семидесятдевятки" – благодарю вас, воины! Неизменно храбрые и крепкие! 80-я бригада ДШВ - спасибо за образцовое уничтожение врага под Бахмутом. Молодцы, ребята! 54-я отдельная механизированная бригада имени гетмана Мазепы - спасибо за стойкость, за защиту позиций, а значит, за защиту Украины!" - подчеркнул президент Украины.

Также он поблагодарил спасателей, которые задействованы в ликвидации последствий вражеских ударов.

Ситуация на фронте - последние новости

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за сутки украинские защитники отбили более 45 российских атак на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Сообщается, что российские захватчики наступают на Бахмутском направлении, идут тяжелые бои за город. Также оккупанты безуспешно наступали на окраинах Григоровки и Богдановки.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского, однако понесли большие потери. Кроме того, украинские бойцы отбили многочисленные российские атаки в северной и центральной частях Марьинки, а также в районе Новомихайловки.

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