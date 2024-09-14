Среди тех, кто вернулся, - защитники "Азовстали".

Состоялся очередной обмен пленными с Россией, Украина вернула домой 103 воинов. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских", - заявил он.

Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины.

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое - из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один - из Сил территориальной обороны.

"Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Обмен пленными 14 сентября - видео

Все освобожденные на этот раз - мужчины: 82 солдата и сержанта; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" - 31 человек), Донетчины, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также есть двое охранников Чернобыльской атомной электростанции.

"Большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан", - отметили в Штабе.

Кроме того, отмечается, что Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат возможность физической и психологической реабилитации, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что подавляющее большинство освобожденных - "люди, которые удерживались с первых дней войны".

"Возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось", - подчеркнул он.

Омбудсмен добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести уже 57 обменов военнопленными и вернуть 3 тыс. 672 украинца.

Обмен пленными 13 сентября

Как сообщал УНИАН, 13 сентября еще 49 украинцев и украинок вернулись из российского плена. Как отметил Зеленский, это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

В частности, это Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных - 15 воинов НГУ, 13 военнослужащих Военно-морских сих, четверо военнослужащих ГПСУ, шестеро военнослужащих ВСУ, двое военнослужащих Территориальной обороны, семеро гражданских и двое - из Нацполиции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что состояние здоровья возвращенных "очень тяжелое", многие из этих людей потеряли десятки килограммов, когда находились в российской неволе.

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