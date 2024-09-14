Украина вернула из российского плена еще 103 защитника / фото t.me/V_Zelenskiy_official

Состоялся очередной обмен пленными с Россией, Украина вернула домой 103 воинов. Об этом в Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши - дома. Еще 103 воинов удалось вернуть в Украину из российского плена. 82 рядовых и сержантов. 21 офицера. Защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских", - заявил он.

Глава государства поблагодарил команду, которая занимается обменами, за такие хорошие новости для Украины.

Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024
Фото Обмен пленными 14 сентября 14 сентября 2024

Как сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, среди освобожденных на этот раз 38 нацгвардейцев. Воинов ВСУ удалось вернуть 28: среди них двое из спецподразделения "Кракен", двое - из Международного легиона, трое из Сил специальных операций, один - из Сил территориальной обороны.

"Домой едут восемь пограничников, четверо полицейских, двадцать один военный моряк, трое представителей Государственной специальной службы транспорта, один - Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Обмен пленными 14 сентября - видео

Все освобожденные на этот раз - мужчины: 82 солдата и сержанта; 21 военнослужащий относится к офицерскому составу.

Отмечается, что освобожденные военнослужащие участвовали в защите от российских оккупантов города Мариуполя - 69 человек (в том числе защитники "Азовстали" - 31 человек), Донетчины, Луганщины, запорожского, херсонского, харьковского и киевского направлений. Среди них также есть двое охранников Чернобыльской атомной электростанции.

"Большинство получили тяжелые травмы или ранения, имеют серьезные заболевания, нуждаются в немедленной медицинской помощи. Украина длительное время проводила работу, чтобы организовать возвращение этих наших сограждан", - отметили в Штабе.

Кроме того, отмечается, что Украина выражает благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за помощь в организации очередного обмена.

Все освобожденные из российского плена пройдут медицинский осмотр, получат возможность физической и психологической реабилитации, а также надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе и реинтегрируются в общество.

В то же время Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что подавляющее большинство освобожденных - "люди, которые удерживались с первых дней войны".

"Возвращенные нуждаются в серьезной реабилитации, ведь за время пребывания в плену состояние их здоровья значительно ухудшилось", - подчеркнул он.

Омбудсмен добавил, что всего с начала полномасштабного вторжения удалось провести уже 57 обменов военнопленными и вернуть 3 тыс. 672 украинца.

Обмен пленными 13 сентября

Как сообщал УНИАН, 13 сентября еще 49 украинцев и украинок вернулись из российского плена. Как отметил Зеленский, это воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, а также гражданские.

В частности, это Ление Умерова - девушка, которую россияне захватили в заложники, когда она приехала заботиться о больном отце. Также удалось освободить еще часть защитников и защитниц "Азовстали". Дома и Герой Украины, военный медик Виктор Ивчук.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что среди освобожденных - 15 воинов НГУ, 13 военнослужащих Военно-морских сих, четверо военнослужащих ГПСУ, шестеро военнослужащих ВСУ, двое военнослужащих Территориальной обороны, семеро гражданских и двое - из Нацполиции.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец добавил, что состояние здоровья возвращенных "очень тяжелое", многие из этих людей потеряли десятки килограммов, когда находились в российской неволе.

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