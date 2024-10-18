В ряды ВСУ Буткевич вступил в марте 2022 года.

Украине удалось вернуть из российского плена правозащитника, соучредителя Центра по правам человека ZMINA Максима Буткевича. Об этом изданию сообщил отец мужчины Александр Буткевич.

Он отметил, что ему звонили из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и сообщили, что его сына вернули во время обмена военнопленными. Сейчас Буткевич находится на территории Украины.

В свою очередь российские СМИ заявляли, что сегодня состоялся обмен военнопленными между РФ и Украиной в формате 95 на 95. В частности помощь в этом оказали Объединенные Арабские Эмираты.

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Что известно об Александре Буткевиче

В издании рассказали, что Максим Буткевич посвятил правозащитной деятельности более 20 лет. Также он был соучредителем и координатором проекта "Без границ" и соучредителем и членом правления Центра прав человека ZMINA.

"В течение многих лет выступал одним из организаторов и модератором показов и событий международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA. Входил в Общественный совет при Министерстве внутренних дел Украины", - отметили в материале.

В издании напомнили, что в ряды ВСУ Буткевич вступил в марте 2022 года, а в российский плен попал в июне 2022 года. Уже 10 марта 2023 года "суд" на временно оккупированной территории Луганской области назначил военному 13 лет колонии за то, что он якобы, во время пребывания в Северодонецке ранил двух женщин, выстрелив из гранатомета в подъезд жилого дома.

"На судебном заседании правозащитник рассказал, что вынужден был оговорить себя под угрозами пыток. Российские судьи отказались приобщить к материалам дела доказательства того, что Буткевич вообще не был на месте предполагаемого совершения преступления. Не приняли во внимание и заявление правозащитников, что он оговорил себя из-за обещаний быстрого обмена и угроз пытками", - добавили в материале.

Обмен военнопленными - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 сентября Украина вернула из российского плена 103 украинских военных. В частности удалось вернуть защитников Киевщины, Донетчины, Мариуполя и "Азовстали", Луганщины, Запорожья, Харьковщины. Воинов ВСУ, Национальной гвардии Украины, пограничников, полицейских.

Также стало известно, что в День Независимости Украины был проведен обмен пленными, домой из российского плена вернули 115 украинских защитников. Отмечается, что из плена освободили воинов Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

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