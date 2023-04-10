Сегодня домой вернулись 20 защитниц и 80 защитников Украины.

После сегодняшнего возвращения из плена 20 защитниц и 80 защитников Украины количество военнопленных, которых удалось вернуть из РФ, достигло 2105.

"С начала широкомасштабного вторжения России из плена удалось освободить 2 105 украинцев", - сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

Напомним, сегодня был проведен большой обмен пленными с Россией, в результате которого домой вернулись 100 военнопленных. Среди них – защитники Мариуполя и Гостомеля, 9 офицеров. В Украину вернулась, в частности, защитница "Азовстали" Валерия "Нава" Карпиленко, которая потеряла мужа во время обороны Мариуполя.

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Обмен пленными с РФ - что надо знать

15 января стало известно, что Турция выступила с инициативой создать гуманитарный коридор для возвращения гражданских украинцев, которых Россия захватила за последние 9 лет. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о намерение поднять этот вопрос в разговорах с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

В прошлом месяце уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что страна-оккупант затягивает процесс реализации ранее достигнутых договоренностей относительно возвращения взятых в плен гражданских и репатриации тяжелораненых бойцов, которых насчитывалось около 800.

В марте украинская сторона передала врагу всех тяжелораненых оккупантов по процедуре репатриации.

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