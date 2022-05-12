Украинка рассказала трогательную историю их любви и короткой семейной жизни.

Защитница Мариуполя Валерия Карпиленко ("Нава") вышла замуж за своего возлюбленного Андрея ("Борода") в подвале окруженного оккупантами завода "Азовсталь". Влюбленные успели побыть счастливыми всего три дня. Затем мужчину убили российские захватчики во время штурма.

Историю своей любви женщина рассказала в Instagram.

Новобрачные обручились 5 мая - в день создания отдельного отряда специального назначения "Азов". В присутствии друзей Андрей и Валерия обменялись импровизированными кольцами из фольги.

"Ты три дня был моим законным мужем. И целую вечность ты моя любовь. Мой родной, мой заботливый, мой мужественный... Ты был и есть лучший", – написала Валерия.

Женщина добавила, что будет любить своего мужа вечно.

"Мы успели пожениться. Успели быть счастливыми. Не успели побыть вместе. Я буду любить тебя вечно, мой Герой", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них тяжелораненые.

Сегодня в Генштабе рассказали, что противник не прекращает наносить авиаудары по "Азовстали", чтобы уничтожить защитников завода.

Вас также могут заинтересовать новости: