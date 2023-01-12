Речь идет о возможности лечения раненых бойцов в Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 12-13 января обсудить с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Путиным открытие гуманитарного коридора для лечения раненых.

Об этом сообщил турецкий омбудсмен Шереф Малкоч, пишет AHaber. По его словам, сегодня или завтра Эрдоган обсудит с ними вопрос "открытия гуманитарного коридора" между Россией и Украиной.

"Мы хотим приложить усилия для открытия гуманитарного коридора, я сделал предложение нашему президенту. Он приветствовал это. Они начали необходимую работу под руководством нашего президента. Я хочу сказать, что у нас будет встреча в каком-то смысле", - сказал Малкоч.

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Переговоры с Турцией

Напомним, что 5 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом. Он рассказал ему о рисках эскалации на фронте и необходимости дальнейшего усиления ВСУ.

Также они обсудили вопросы обмена военнопленными при турецком посредничестве.

В тот же день президент Турции провел телефонный разговор с Путиным. Он призвал российского президента объявить "одностороннее" прекращение огня в Украине.

По мнению российского социолога Игоря Эйдмана, Эрдоган таким образом пытается спасти президента РФ.

На днях стало известно, что Анкара предлагает открыть гуманитарный коридор, через который раненых в результате боевых действий в разных странах будут транспортировать в Турцию.

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