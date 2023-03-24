Речь идет не об обмене, а о репатриации - возвращении тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

Украина передала РФ всех тяжелораненых пленных российских оккупантов, состояние которых позволяло их транспортировку.

"Соблюдая международные обязательства, во исполнение статей 109-114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста, Украина в одностороннем порядке осуществила передачу тяжелораненых и тяжелобольных пленных оккупантов российской стороне", - сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Отмечается, что речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращении тяжелораненых пленных без условий, как это предусматривает международное гуманитарное право.

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"В то же время государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также тех, которые попали в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения", - отметили в штабе.

Отмечается, что все эти люди должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий.

"Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая нечеловеческие условия пребывания в неволе. Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на государство-агрессор, чтобы заставить Россию соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины", - добавили в штабе.

Обмен пленными с РФ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что Украина неоднократно предлагала России обмен по принципу "всех на всех", однако оккупанты не соглашаются на это.

Кроме того, он обвинял Россию в затягивании возвращения гражданских и репатриации тяжелораненых и тяжелобольных военнопленных.

В начале года Лубинец заявлял, что в плену у России остаются 800 раненых и тяжелораненых защитников Украины, которых должны были вернуть без каких-либо условий.

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