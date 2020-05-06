Одного из освобожденных в рамках "пасхального" обмена пленными арестовал киевский суд - СМИ

Садовского подозревают в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд Киева арестовал одного из освобожденных в рамках последнего обмена пленными на Донбассе Александра Садовского.

Заседание суда состоялось еще 30 апреля, пишут "Грати".

Как отмечается, Садовского обвиняют в организованном групповом (часть 3 статьи 28 Уголовного кодекса) мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 190), несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (часть 1 и 2 статьи 361).

Уголовное дело было открыто 14 марта 2018 года, когда он находился в заключении на оккупированном Донбассе. По данным "Медийной инициативы за права человека" - группы, которая собирает и проверяет данные о задержанных на неподконтрольных территориях, Садовский работал охранником пунктов обмена валют.

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"Один из них 22 апреля 2014 года ограбили, при этом погибла женщина-оператор. Расследование начали, когда Донецк был еще под контролем Украины - Садовского подозревали в убийстве, - но судили уже после того, как часть Донецкой области перешла под контроль пророссийских боевиков. "Суд ДНР" приговорил его к пожизненному сроку заключения. Родственники Садовского пытались внести его фамилию в списки на обмен с 2018 года. В тюрьме "ДНР" он находился шесть лет - с конца мая 2014 года, и перед обменом был помилован", - пишет СМИ.

По словам адвоката Садовского Владимира Лысенко, у него нет информации по делу об убийстве, а нынешние обвинения не относятся к событиям 2014 года. При этом он, сославшись на адвокатскую тайну, не стал комментировать текущее дело.

По данным издания, в марте 2018 года Садовского объявили в розыск, а в день обмена, 16 апреля, следственный судья Шевченковского райсуда дал разрешение на его задержание. После обмена он находился на обсервации в связи с карантинными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, а в три часа утра 30 апреля Садовского задержали.

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Следователь и прокурор просили суд арестовать Садовского, указывая на то, что он может попытаться скрыться от следствия, незаконно влиять на свидетелей и других подозреваемых, и в целом помешать расследованию. Защита фигуранта просила назначить ему домашний арест, заявив, что Садовский полностью признал вину.

Сам Садовский также выступил против ходатайства прокуратуры. Он пояснил, что свою вину в содеянном не отрицает, но не соглашается с квалификацией преступления - он не считает, что создал преступную группу. Он также утверждал, что не будет скрываться, готов понести наказание и сотрудничать со следствием. Подозреваемый также сообщил суду, что у него больная мать, которая требует его помощи.

Заслушав стороны, следственная судья Антонюк Марина пришла к выводу, что подозрение обосновано, а риски того, что подозреваемый может скрыться или мешать следствию, существуют. Садовскому инкриминируют совершение тяжелого преступления, которое предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, в деле - 29 эпизодов преступной деятельности и 26 потерпевших. Сумма причиненного ущерба составляет более 290 тысяч гривен.

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Судья указала на то, что у Садовского нет постоянного места жительства и источника дохода, нет устойчивых социальных связей. По месту регистрации, отметила судья, Садовский не проживает длительное время, а несовершеннолетняя дочь и пожилая мать не уменьшают существующих рисков для дела.

Суд постановил арестовать Садовского до 16 июня с возможностью выйти под залог в 420 тысяч 200 гривен.

Адвокат Лысенко сообщил, что его подзащитный останется в СИЗО, так как у него нет необходимой суммы, чтобы оплатить сумму залога.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля на Донбассе состоялся очередной обмен пленными: боевики освободили 20 человек, на оккупированные территории Украина передала 14 человек.