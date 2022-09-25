Девушка подчеркнула, что будет продолжать борьбу за Украину и ее военных.

Парамедик из "Азовстали" Екатерина "Пташка" Полищук, которую удалось вызволить из российского плена, впервые записала видео и рассказала о своих дальнейших планах.

На своей странице в Instagram в сториз она подчеркнула, что нуждается в силах на восстановление.

"Всем привет, я вернулась! Но вернулась я не совсем, ведь часть моего сердца осталась там в российском плену, ведь там украинские воины до сих пор находятся в этом аду. Поэтому наша основная задача - дальше бороться за каждого украинского воина", - отметила медик. Видео дня

Девушка подчеркнула, что будет продолжать борьбу за Украину и ее военных.

"Совсем чуточку. Я восстановлюсь и мы будем продолжать борьбу, освобождать украинские земли от этой мокшанской напасти и освобождать украинских военных. Это первостепенно. Это мой долг и моя задача. Я считаю, что это обязанность каждого гражданина - бороться и не останавливаться. И быть сильным. Всем спасибо. Слава Украине", - завершила "Пташка".

Как писал УНИАН, 24 сентября, Екатерина Полищук "Пташка", которую недавно вместе с другими украинскими защитниками Мариуполя освободили из плена, опубликовала первый пост в социальной сети.

Освобождение "Пташки" из плена: что известно

21-летняя волонтер "Пташка" стала известной, когда сетью начались распространяться видео, на которых девушка пела и поднимала настроение защитникам Мариуполя в перерывах между боями. Юная защитница является актрисой народного драматического театра-студии, поэтессой, исполнительницей классических арий и патриотической классики. Полищук была на "Азовстали" в Мариуполе, в мае она попала в плен вместе с защитниками города и другими медиками.

В августе мама "Птички" сообщила, что ее дочь находится в колонии в Оленевке. 16 сентября в соцсетях РФ появились видео с Полищук. Рашисты называла ее снайпером, хотя она - парамедик.

22 сентября стало известно, что Украина вернула из русского плена 215 защитников. Освобождены пятеро наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" с 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову. Также вернулась Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла героев на кума Путина Медведчука. Он уже дал все возможные показания следствию. А пятерых наиболее известных командиров удалось обменять на 55 русских пленных.

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